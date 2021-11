Alain Bieber und Felix Krämer : „Die Kraftwerk-Ausstellung wird laut“

Die Museumschefs sprechen über die von vielen mit Spannung erwartete Techno-Schau, die im Dezember im Museum Kunstpalast eröffnet wird. Düsseldorf wird darin ein Schwerpunkt sein.

Am 9. Dezember wird im Museum Kunstpalast die Überblicksausstellung „Electro. Von Kraftwerk bis Techno“ eröffnet. Es geht um die Entstehung und Entwicklung der elektronischen Musik. Und weil Düsseldorf dabei eine hervorragende Rolle spielte, wird die Schau, die in anderer Form bereits in Paris und London zu sehen war, stark erweitert. Das Wirken von Kraftwerk etwa bekommt den Raum, der ihm gebührt. Wir sprachen mit den Organisatoren der Schau: Alain Bieber, Künstlerischer Leiter des NRW-Forums, und Felix Krämer, Generaldirektor des Museum Kunstpalast.

Hintergrund Die Ausstellung des Musée de la Musique – Philharmonie de Paris wurde adaptiert in Zusammenarbeit mit dem Kunstpalast. Die Düsseldorfer Schau entstand in Zusammenarbeit mit Ralf Hütter.

Felix Krämer Wir wollten schon lange etwas zu Kraftwerk machen. Dass Kraftwerk für die Musikgeschichte eine wichtige Rolle spielt, ist allen bekannt. Und dass es einen regionalen Zusammenhang gibt, auch. Insofern lag es nahe, den Kontakt aufzunehmen. Wir haben ausgelotet, was da gehen kann. Und zu unserer Überraschung machte uns Ralf Hütter im ersten Gespräch auf die Ausstellung in Paris aufmerksam.

Krämer Das hieße ja, alles, was ins Museum kommt, wäre zu Ende. Und das ist eine sehr antiquierte Vorstellung von Museum. Ich hänge der Vorstellung von einem Museum an, das mit Lebenswirklichkeiten zu tun hat. Techno ist von generationenübergreifendem Interesse. Ich bin das beste Beispiel: Ich kenne mich da als Kunsthistoriker selbst nicht so gut aus, aber ich bin neugierig darauf. Ich möchte mehr erfahren.

Bieber Die elektronische Musik ist durch die Pandemie zu einem Sehnsuchtsort geworden. Die Clubs waren lange geschlossen. Und das Gefühl und die Emotionalität des Nachtlebens, das Zusammensein, das hat uns gefehlt. Man soll in der Ausstellung nicht das Gefühl haben, man sei im Museum. Sondern in einem Club. Wir möchten die Leute in den Bann ziehen.