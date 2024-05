Hinweise auf neues Album Wann veröffentlicht Taylor Swift „Reputation (Taylor’s Version)“?

Kurz gesagt handelt es sich bei „Taylor´s Version“ um ein Schlupfloch, das Taylor nach einem Rechtsstreit mit ihrem ehemaligen Label „Big Machine Records“ gefunden hat und seitdem ausgiebig nutzt. Das Label besitzt die Rechte an den Aufnahmen von Taylors ersten sechs Alben, während sie selbst nur die Rechte an den Texten und Melodien besitzt. 2018 wurde das Label an Scooter Braun verkauft, Taylors Vertrag lief aus, und sie wechselte zu einem neuen Label. An dem Punkt begann der Rechtsstreit, da Scooter Braun es Taylor schwer machte, ihre Songs im Fernsehen oder in ihrer Dokumentation zu nutzen. Taylor ist nicht die einzige Künstlerin, die Probleme mit Scooter Braun hatte. Sie versuchte ihm die Rechte abzukaufen, was er nicht zuließ. Also war Taylors letzte Idee, alle sechs Alben erneut aufzunehmen, da ihr ja die Rechte an Text und Melodie gehören. Seitdem hören Fans aus Solidarität ausschließlich „Taylor´s Version“, damit Scooter Braun kein Geld mit ihrer Musik verdient. Vermutlich wird das bald auch mit „Reputation“ funktionieren. Taylor Swift versetzte die Musikindustrie damit in Aufruhr und positionierte sich klar im Thema Urheberrecht.