Neuaufnahmen alter Alben Warum Taylor Swift „Taylor’s Version“ veröffentlicht

Aber warum darf sie diese Alben einfach neu aufnehmen, wenn es doch den ganzen Rechtsstreit mit Big Machine Records um die Master-Rechte gibt? Wer am Anfang des Textes aufgepasst hat, wird sich erinnern. Bei den Master-Rechten und dem ganzen Rechtsstreit mit Big Machine Records geht es nur um die Aufnahmen der Songs, nicht um die Songs an sich. Da Taylor Swift ihre Musik selbst schreibt, besitzt sie die Urheberrechte an den Songs, also die Rechte an der Musik und dem Text. Das „re-recorden“ ihrer Songs ist also nicht nur eine absolute Genie-Aktion von Swift, sondern musikjuristisch absolut legal. Da Swift als Weltstar nun in der Lage war, die Aufnahme selbst zu finanzieren und dazu kein Label brauchte, besitzt sie so die Master-Rechte an ihren neu aufgenommenen Versionen - den „Taylor’s Versions“.