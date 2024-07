Eras-Tour in Europa Warum US-Fans von Taylor Swift nach Deutschland kommen

Tatsächlich ging genau das der 43-jährigen Jennifer Warren durch den Kopf, die in St. Catherines in der kanadischen Provinz Ontario nahe der US-Grenze lebt. Sie und ihr elfjähriger Sohn lieben Swift, aber sie konnten keine Konzert-Eintrittskarte zu einem in ihren Augen anständigen Preis auftreiben. So entschieden sich Warren und ihr Mann für einen Europa-Urlaub rund um die Gegend, in der sie Tickets für ein Swift-Konzert ergattern könnten. Für die Warrens ist es Hamburg geworden. „Du kommst 'raus, du siehst die Welt, und du siehst zur selben Zeit deinen Lieblingskünstler oder -darsteller. Also gibt es eine Menge Vorteile“, sagt Warren.