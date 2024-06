Easter Eggs Wie Taylor Swift versteckte Botschaften an Fans sendet

In ihren Musikvideos tobt sich Taylor mit Easter Eggs aus. Die Fans warten darauf, neue Rätsel aus den Videos zu entschlüsseln und sich online darüber auszutauschen und zu spekulieren. Ein Beispiel für einen Clip voller Easter Eggs ist der zur ersten Single-Auskopplung ihres Albums „Lover“: „ME“ (feat. Brendon Urie) beendete die „Reputation“-Era und kündigte recht offensichtlich den Albumtitel „Lover“ an, in dem der Titel als Neonschild zu sehen ist, das am Himmel schwebt. Etwas weniger offensichtlich ist der Titel der nächsten Single versteckt. Am Anfang des Videos sieht man einen Streit zwischen Taylor Swift und Brendon Urie auf Französisch, in dem Taylor als erstes den Satz „You need to calm down!“ („Du musst dich beruhigen“) sagt. Keine zwei Monate später veröffentlichte sie ihre Single mit genau diesem Titel. Ein weiteres Easter Egg in diesem Musikvideo findet man direkt zu Beginn, als eine Schlange zu sehen ist, was ganz klar ein Rückbezug auf die „Reputation“-Era ist, in der die Schlange ein wichtiges Symbol war. Um das Ende der „Reputation“-Era einzuläuten, schlängelt sich die Schlange durchs Bild, bis aus ihr plötzlich hunderte pastellfarbene Schmetterlinge werden, die perfekt in die verliebte, rosa Welt von „Lover“ passen. Taylor hat das Video also als Übergang zwischen den beiden Eras genutzt und den Namen des Albums und der nächsten Single versteckt.