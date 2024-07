Neues Album „The Secret Of Us“ Gracie Abrams singt im Duett mit Taylor Swift

Wer Abrams’ Katalog kennt, wird sich an viele Gitarren, Low-Key-Produktionen und eine Stimme erinnern, die tagebuchähnliche Texte ins Ohr flüstert. „The Secret Of Us“ werde ein fröhlicheres Album als der Vorgänger „Good Riddance“ werden, hatte die Sängerin versprochen. Sie habe viel Spaß beim Schreiben der Songs gehabt. An langen Abenden mit ihren Freunden seien viele Songs entstanden. Ihre beste Freundin und ehemalige Mitbewohnerin Audrey Hobert schrieb einige Lieder mit ihr.