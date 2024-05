Eine Chronologie Das sind die Ex-Freunde von Taylor Swift

Kurze Zeit nach ihrer Trennung von Taylor Lautner lernte sie den zwölf Jahre älteren Musiker John Mayer kennen. Er schrieb auf Twitter, dass er gerne mit ihr an einem Song arbeiten würde, was für die damals 19-Jährige eine riesige Ehre war. Durch die gemeinsame Arbeit lernten sie sich besser kennen und gingen für einige Monate zwischen 2009 und 2010 miteinander aus. Nach der Trennung veröffentlichte Taylor Swift den Song „Dear John“ auf ihrem Album „Speak Now“, welcher ziemlich offensichtlich von ihrer Beziehung zu John Mayer handelt. Zu Textzeilen wie „Don´t you think I was too young to be messed with?“ wollte er sich zwar inhalrlich nicht äußern, stempelte es aber als „billiges Songwriting“ ab.