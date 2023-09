Trost für Ticket-Pechvögel Taylor Swift kündigt Kinofilm zu „Eras“-Welttournee an

Premiere des Films ist demnach am 13. Oktober. Die US-Kinokette AMC kündigte an, dass jedes ihrer Kinos in den USA den Film an vier Tagen pro Woche mindestens viermal täglich zeigen werde. Das Unternehmen erklärte zudem, dass es seine Internetseite und seine Kartenverkaufsdienste aufgerüstet habe, um „mehr als den fünffachen Ansturm von Käufern“ als je zuvor zu bewältigen. Bereits am Donnerstagmorgen waren laut der AMC-Webseite die Tickets für den Konzertfilm im Raum New York für das Premieren-Wochenende nahezu ausverkauft.