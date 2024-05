Eras-Tour in Europa Tausende Fans folgen Taylor Swift aus den USA nach Europa

Tatsächlich ging genau das der 43-jährigen Jennifer Warren durch den Kopf, die in St. Catherines in der kanadischen Provinz Ontario nahe der US-Grenze lebt. Sie und ihr elfjähriger Sohn lieben Swift, aber sie konnten keine Konzert-Eintrittskarte zu einem in ihren Augen anständigen Preis auftreiben. So entschieden sich Warren und ihr Mann für einen Europa-Urlaub rund um die Gegend, in der sie Tickets für ein Swift-Konzert ergattern könnten. Für die Warrens ist es Hamburg geworden. „Du kommst 'raus, du siehst die Welt, und du siehst zur selben Zeit deinen Lieblingskünstler oder Darsteller. Also gibt es eine Menge Gewinne“, sagt Warren.