Fan-Projekte Wie Taylor Swift die Stimmung bei TikTok verändert

Die Frage aller Fragen ist aber: „Was zieh ich an? Als welche Era gehe ich?“. Wie auch bei Harry Styles oder Olivia Rodrigo steht auf der Eras Tour das Outfit im Fokus. Die Swifties entscheiden sich für eine Era, zu der sie sich passend verkleiden: All Black für „Reputation“, Country Style für Taylors Debütalbum oder doch in Dunkelblau mit Glitzer für „Midnights“? In Videos stellen Fans Outfits zusammen, verlinken die einzelnen Stücke in Onlineshops oder erstellen Tutorials zum Nachbasteln von Kleidung und Accessoires. Selten erlebt man Neid zwischen den Fans und die meisten haben überhaupt kein Problem damit, wenn andere Swifties die Ideen nachmachen. Das Ganze hat eine Große-Schwester-Atmosphäre angenommen, in der Austausch und Hilfe ganz weit oben steht.