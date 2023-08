Aktuell auf Tour Taylor Swift stellt weiteren Spotify-Rekord auf

US-Musikerin Taylor Swift (33) hat beim Musikstreaming-Marktführer Spotify einen weiteren Rekord aufgestellt. Swift sei die erste Künstlerin in der Geschichte von Spotify, die 100 Millionen monatliche Zuhörer erreicht habe, teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) mit. Dies sei Swift am 29. August gelungen. Der Tweet wurde mit einem Kronen-Emoji versehen und Swift als Königin tituliert.