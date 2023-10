Filmpremiere am 13. Oktober Rekord-Vorverkauf für „Eras“-Konzertfilm von Taylor Swift

Rekord-Vorverkauf für den Konzertfilm von US-Popstar Taylor Swift: Wie die US-Kinokette AMC am Donnerstag mitteilte, hat der Vorverkauf für den Film „Taylor Swift: The Eras Tour“ bereits vor seinem weltweiten Kinostart am 13. Oktober die 100-Millionen-Dollar-Marke geknackt. Damit ist der Film der Sängerin über ihre Welttournee der umsatzstärkste Konzertfilm aller Zeiten. Bislang hielt diesen Rekord der Konzertfilm „Never Say Never“ von Popstar Justin Bieber von 2011, der damals im Vorverkauf 99 Millionen Dollar einspielte.