Beliebtes Party-Format Diesen Swift-Song singen Fans am lautesten mit

Die „Taylor and Harry Night“ findet gleich an mehreren Terminen statt: Am Freitag, 24. Mai, im FZW in Dortmund, am Freitag, 14. Juni, in der Live Music Hall in Köln und am Freitag, 28. Juni, im Stereo in Bielefeld. In der LED Diskothek in Gelsenkirchen findet nach den Konzerten in der Veltins-Arena jeweils eine Aftershow-Party statt.