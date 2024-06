Neues Buch Wie Taylor Swift die Erde zum Beben brachte

Das Buch richtet sich an Menschen, die von Taylor Swift zwar schon gehört haben und ihre Musik vielleicht teilweise kennen, sich jedoch schon immer gefragt haben, woher dieser Hype kommt. Wieso ist sie so erfolgreich? Was macht sie so besonders? Swifties werden beim Lesen eher gelangweilt sein, da sie bereits alles wissen und nichts sonderlich Neues dazulernen werden. Für alle anderen eröffnen sich spannende Geschichten, fast unglaubwürdige Fakten und ernstere Themen. Etwas Hintergrundwissen über Musik und die Musikbranche schadet beim Lesen definitiv nicht, da immer wieder Fachwörter genutzt werden. Diese werden zwar erklärt, jedoch taucht Glasenapp zwischendurch etwas tiefer in die Thematik ein. Beispielsweise bespricht er die meistgenutzten Akkordverbindungen in Taylors Songs. Außerdem richtet sich das Buch eher an ältere Generationen. Das fällt besonders in den Vergleichen auf, die der Autor immer wieder benutzt, um bestimmte Situationen besser zu erklären und für Nicht-Swifties verständlicher zu machen. Er nennt Namen wie Oasis, LeAnn Rimes oder Depeche Mode, die den jüngeren Generationen, denen die meisten Swifties angehören, vermutlich nicht mehr allzu viel sagen.