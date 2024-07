Beliebtes Party-Format Hier finden Aftershow-Partys für Swifties statt

Auffallend oft gibt es Abende, an denen die Musik von Taylor Swift mit der von Harry Styles gepaart wird, wie bei der „Harry and Taylor Night“ in Dortmund oder der „Haylor Party“ in Bochum. Warum ist das so? „Beide sind richtig große Popstars, und sie machen ähnliche Songs: gefühlsbetont, authentisch, ehrlich und intim“, sagt Marcus. Zudem seien sowohl sogenannte „Directioners“, also Anhänger der Boyband „One Direction“, mit der Harry Styles berühmt geworden ist, und „Swifties“, also Fans von Taylor Swift, von Kritikern lange belächelt worden. So etwas verbindet. Und nichts zuletzt wäre da noch die romantische Vergangenheit der beiden Pop-Giganten. Von 2012 bis 2013 waren sie für eine kurze, aber fruchtbare Zeit ein Paar: Beide sollen mehrere erfolgreiche Songs über den anderen geschrieben haben, darunter „Style“ und „I knew you were trouble“.