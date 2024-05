Europateil der „Eras Tour“ gestartet Taylor Swift spielt in Paris erstmals „TTPD“-Songs live

Zum Auftakt sang Taylor Swift wie bei vorangegangenen Konzerten „Miss Americana & the Heartbreak Prince“. Überraschend änderte sie aber den Rest ihrer Setlist und sortierte dabei ihre „Äras“ neu. Dabei reihte sie das am 19. April erschienene „The Tortured Poets Department“ ein. Bei dem Konzert in Paris sang Swift erstmals Stücke des neuen Albums live. So strich sie Klassiker wie „The Archer“ und „The 1“ zugunsten von neuen Stücken wie „Fortnight“ and „Down Bad“. Auch optisch ließ sich der Popstar nicht lumpen: Bei dem Konzert in Paris stellte Swift neue Kostüme vor, darunter einen glitzernden roten Body und ein schwarzes Kleid mit silbernen Fransen.