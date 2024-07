Tayor Swift in Gelsenkirchen Was Swifties vor den Konzerten am meisten beschäftigt

Taylor Swift ist nicht nur eine Künstlerin, sie ist ein Phänomen. Ihre Eras Tour, die in diesem Jahr auch in Gelsenkirchen Halt macht, elektrisiert die Fans wie kaum ein anderes Event. Die Vorbereitungen, die Erwartungen und die emotionale Achterbahnfahrt rund um das Konzert sind für uns und viele andere Swifties eine intensive Zeit. Hier geben wir einen Einblick in das, was uns vor dem Konzert am meisten beschäftigt, wie wir uns vorbereiten und mit der Nach-Konzert-Leere umgehen.