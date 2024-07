Konzerte in Gelsenkirchen Offener Brief an die Fans von Taylor Swift

Nun, da die Konzerte so nah sind, laufen die finalen Vorbereitungen auf Hochtouren. Es gibt noch so viel zu tun und zu organisieren: Fanartikel sortieren, Outfits zusammenstellen und die letzten Details für unsere Fan-Aktionen besprechen. Die Kreativität und Begeisterung, die in diese Vorbereitungen fließen, sind überwältigend. Wir haben uns inspirieren lassen von Taylors ikonischen Looks und Momenten, um sicherzustellen, dass unser gemeinsames Erlebnis unvergesslich wird. Die Energie in unserer Fangemeinde ist geradezu elektrisierend, und die letzten Tage sind geprägt von intensiven Vorbereitungen und einem wachsenden Gefühl der Vorfreude.