Auch auf der Bühne ein Paar Die Liebesgeschichte von Taylor Swift und Travis Kelce

Swifties werden zu Footballfans, Footballfans zu Swifties. Dass die Zielgruppe und das Alter der Fans komplett unterschiedlich sind, spielt keine Rolle. Wann immer Taylor bei Spielen der Chiefs ist, wird sie auf der Leinwand gezeigt, Fans wollen Autogramme und Fotos, und Travis guckt ein paar Mal öfter hoch zur Tribüne als sonst. Wenn er die Eras-Tour besucht, wird er ständig gefilmt, wie er mitsingt, tanzt und mit den Fans interagiert. Er macht sogar bei Fanaktionen mit und bekommt Freundschaftsarmbänder geschenkt. Im November 2023 überraschte Taylor ihre Fans mit einer kleinen Änderung im Songtext von Karma: „Karma is the guy on the screen coming sraight home to me“ wurde zu „Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me“. Nach der Show sah man sie voller Freude in seine Arme springen.