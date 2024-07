Warten auf Taylor Swift Die ersten Swifties in Gelsenkirchen

Selbstverständlich hat Sarah bereits ein Armband mit Chelsea „Chelly“ Mann getauscht. Letztere war bereits in Amsterdam auf einem Konzert der „Eras“-Tour und wird in Gelsenkirchen bei den Konzerten Nummer zwei und drei dabei sein. Während des ersten Konzerts am Mittwochabend wird sie vor der Arena unterwegs sein. Nur am Ort des Geschehens übernachten ist keine Option – weil es verboten ist. Die Veltins-Arena wird rund um die Uhr überwacht und die Warteschlangen für die Stehplätze im Innenraum erst am frühen Morgen eröffnet.