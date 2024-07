Das Team des Popstars Diese Leute helfen Taylor Swift auf dem Weg an die Spitze

Musikalisch ist der Produzent Jack Antonoff einer von Taylor Swifts wichtigsten Vertrauten. Seit dem Album „1989“, das ihren Wechsel in die Pop-Musik markiert, arbeiten sie zusammen. Auch an den Neuaufnahmen „Taylor´s Version“ ist er beteiligt. Er produziert und schreib gemeinsam mit ihr an Songs. Mehr oder weniger offiziell haben Swift und Antonoff sogar eine Band zusammen - oder eher eine Fake-Band. Gemeinsam mit Taylors Bruder Austin Swift haben sie Jack Leopards & The Dolphin Club gegründet und genau einen Song veröffentlicht: ein Cover von Taylors „Reputation“-Song „Look What You Made Me Do“. Der Grund dafür ist, dass der Song in der Serie „Killing Eve“ benutzt werden sollte und sie nach einem Weg gesucht haben, dass Scooter Braun, der ja die Masterrechte hat, kein Geld damit verdient. Aktuell gibt es noch keine Neuaufnahme von „Reputation“, deswegen haben sie den Song als Cover aufgenommen und veröffentlicht. Taylor wird in den Credits mit ihrem Alias Nils Sjöberg neben Jack Antonoff als Produzentin gelistet.