Paramore Welche Musik macht die Vorband von Taylor Swift?

Bei den Grammys 2008 waren Taylor Swift und Paramore für die Kategorie „Best new Artist“ nominiert. Swifts Mutter Andrea soll Hayley Williams und Taylor Swift miteinander bekannt gemacht haben. Taylor habe nicht viele Freunde in ihrem Alter, die auch Musik machen, so Taylors Mutter zu Williams. Das war der Beginn einer Freundschaft, die bis heute anhält. Und spätestens mit dem Release von „Red (Taylor´s Version)“ ist Hayley Williams vielen Swifties ein vertrauter Name. Sie singt das Duett auf dem Track „Castles Crumbling“. Taylor bedankte sich bei ihr und den anderen Kollaborateure via Social Media für die Zusammenarbeit: "Since Speak Now was all about my songwriting, I decided to go to the artists who I feel influenced me most powerfully as a lyricist at that time and ask them to sing on the album."