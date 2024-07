Konzert-Höhepunkt An wen verschenkt Taylor Swift ihren Hut in Gelsenkirchen?

Doch wer sind die Fans, die ausgewählt werden? Und: Wie werden sie überhaupt ausgewählt? Weder Taylor noch ihr Team haben bisher Einblick in das Auswahlverfahren gegeben. Online findet man verschiedene Theorien, wie es funktionieren könnte. Was auffällt: Vor allem sehr junge Fans dürfen an die Bühne. Eine Theorie besagt, dass Taylors bei jedem Konzert anwesende Mutter Andrea Fans auswählt, die ihr wegen ihrer Outfits oder ihrer Ausstrahlung auffallen. Eltern ausgewählter Kinder berichten, wie Personen aus Taylors Team während der Show auf sie zukommen und sie darum bitten mitzukommen. So wurde bei einer Show in Wales ein Mädchen ausgewählt, das dasselbe T-Shirt wie Taylor trug. Außerdem werden Fans ausgewählt, die Taylors Team bekannt sind. Wie zum Beispiel der neuseeländische TikToker Oliver Mills, der ein Video veröffentlichte, in dem er einen Swift-Song im Auto sang. Auf einem Fan-Video ist zu sehen, wie Taylor bei der Hut-Übergabe zu ihm sagt: „Ich liebe deine Videos, sie sind so witzig“.