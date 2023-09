Hauptpreis für Video zu „Anti-Hero“ Taylor Swift gewinnt neun Preise bei MTV Video Music Awards

Taylor Swift hat bei der Verleihung der MTV Video Music Awards den Hauptpreis für ihr Video zu „Anti-Hero“ bekommen. Swift gewann am Dienstagabend (Ortszeit) im US-Staat New Jersey neun von elf Preisen, für die sie nominiert war. In der Top-Sparte setzte sich die 33-Jährige unter anderem gegen Miley Cyrus („Flowers“), Nicki Minaj („Super Freaky Girl“) und die Deutsche Kim Petras durch, die gemeinsam mit dem Briten Sam Smith für „Unholy“ nominiert war.