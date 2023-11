Taylor Swift-Fans vor Konzert „Wir zelten hier seit fünf Monaten“

Zahlreiche Fans von Popstar Taylor Swift haben in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires seit Monaten auf diesen Moment gewartet, in dem die Sängerin erstmalig in dem südamerikanischen Land auftritt. „Wir zelten hier seit fünf Monaten“, sagte eine der „Swifties“, wie die Fans der amerikanischen Sängerin genannt werden. Die 33-Jährige („Shake It Off“) tritt im Rahmen ihrer Welttournee „The Eras Tour“ ab dem 9. November für drei Tage im Estadio Monumental in der Hauptstadt auf. Erwartet werden zu den drei Auftritten rund 250 000 Fans.