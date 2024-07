„Eras Tour“ in Deutschland Das steckt hinter der Euphorie um Taylor Swift

Angefangen hat alles im Country. Wohlhabende Eltern ermöglichen der Teenagerin, von Pennsylvania nach Nashville, Tennessee zu ziehen und dort ihr Glück als Sängerin zu versuchen. Ihr Debütalbum „Taylor Swift“ veröffentlicht sie mit 16. Mit dem vierten Studioalbum „Red“ (2012) baut sich Swift dann eine Brücke in den Pop - die Single „We Are Never Ever Getting Back Together“ wird ihr erster Nummer-Eins-Hit in den US-amerikanischen Billboard-Charts. Die folgenden Platten „1989“, „Reputation“ und „Lover“ zementieren ihren Platz an der Spitze der Popindustrie.