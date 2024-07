Funde aus dem Fanshop Das sind die fünf schrägsten Merch-Artikel von Taylor Swift

Über Taylor Swift gibt es unzählige Bücher und Zeitschriften, Notizbücher mit ihrem Namen oder Gesicht drauf und natürlich Platten und CDs, die oft in Bücherregalen stehen. Damit Fans all diese Sachen ordentlich in ihren Regalen verstauen können, erschien zum Release von „Fearless (Taylor´s Version)“ eine Taylor-Swift-Buchstütze. Ein Set aus zwei weißen Pferdeköpfen aus Keramik mit den Worten „I´m Not Your Princess“ und „This Ain´t A Fairytale Taylor Swift“ eingraviert. Beides sind Zeilen aus dem Song „White Horse“ vom „Fearless (Taylor´s Version)“ Album. Für ganze 55 Dollar kann man die weißen Pferdeköpfe noch im Shop kaufen.