Travis, Familie und Co. Das gehört alles zum Universum von Taylor Swift

Zu Auftritten, in den Liebesurlaub oder zu NFL-Spielen fliegt Swift vor allem im Privatjet. So konnte sie trotz eines Konzerts in Tokio am Vorabend des Superbowls im Februar pünktlich ihren Liebsten in Las Vegas anfeuern. Im vergangenen Jahr soll Swift rund siebenmal um die Erde geflogen sein. 178.000 Meilen, umgerechnet über 285.000 Kilometer, sollen ihre beiden Privatjets 2023 zurückgelegt haben, wie ein Youtube-Video ihrer Flugdaten zeigt.