Konzerte in Gelsenkirchen „Wie ich drei Tickets für Taylor Swift ergatterte? Mit neun iPads und viel Geduld“

Gerwing Weil alle auf einmal nur über Taylor Swift geredet haben. Ich war vorher schon Fan, aber nicht so ein richtig großer Swiftie. Und dann ging es los, dass man sich bei Eventim für den Ticketvorverkauf registrieren konnte. Und da wollte ich mich mit anderen austauschen: Wie läuft der Kauf, was muss man beachten? Nach dem Ticketkauf haben wir uns weiter ausgetauscht: Ich habe ein Freundschaftsarmband gemacht, wie findet Ihr das? Wollen wir uns mal treffen? Wer ist an welchem Abend in Gelsenkirchen? Ich bin alleine dort, wer will mit mir zusammen fahren? Es ist immer größer geworden, bis ich die Gruppe auf privat gestellt und mit ein paar Regeln versehen habe, wer rein darf. Wir kriegen so viele Fake-Nachrichten.