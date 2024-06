Warum ich ein Swiftie bin Als Taylor-Swift-Fan bekommt man den Schlüssel zu einer eigenen Welt geschenkt

Ihre Musik macht etwas mit mir, was die meisten anderen nicht schaffen. Oft finde ich meine Gedanken und Gefühle in ihren Songtexten wieder, noch bevor ich selbst soweit bin, sie auszusprechen. Taylor Swifts Texte sind eine Mischung aus Poesie, Geschichten und der ungefilterten Wahrheit. Dadurch, dass sie hauptsächlich autobiografisch schreibt und das auch offen kommuniziert, sind ihre Worte so nachvollziehbar und echt. Es fühlt sich nicht an, als würde sie krampfhaft versuchen, den Nerv der Zeit zu treffen. Sie schreibt über das, was sie begeistert oder auch zerreißt - einfach über ihr Leben. Und das ist mindestens genauso eine Achterbahn der Gefühle wie das der meisten. Zu fast jeder Situation, durch die ich in den letzten Jahren musste, gibt es einen passenden Taylor-Swift-Song, der mir das Gefühl gibt, nicht allein mit meinen Problemen zu sein. Das erste Mal verliebt. Sich nicht richtig fühlen. Trauer. Herzschmerz. In Interviews spricht Taylor Swift selten über ihr Privatleben, dadurch werden ihre Songs umso intimer, denn sie sind der einzige Einblick in ihr Leben.