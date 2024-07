Konzert in Mönchengladbach Take That singen und tanzen noch wie früher

Es sind gerade vier Songs gespielt im Mönchengladbacher Hockeypark, als Gary Barlow für einen ganz kurzen Moment über Fußball spricht. Er erinnert an seine kickenden Landsleute, die parallel zum Konzert in Gelsenkirchen den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft sicherten. „Germany and England in the quarter finals, that’s good“, sagt Barlow zum Turnierverlauf und ergänzt höflich, dass Take That noch nie in Mönchengladbach waren, aber er die Stadt wegen des Fußballclubs natürlich seit Kindertagen kenne.