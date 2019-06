30 Jahre auf der Bühne : Das ist die Brit-Pop-Boyband „Take That“

Manchester „Take That“ ist bekannt für den Hype, den die Band insbesondere bei weiblichen Fans auslöste. Die Boyband aus Manchester feiert 30 Jahre Bühnenjubiläum und geht auf Welttournee. Ihre Geschichte war begleitet von Aufs und Abs.

Im Juni 2019 gibt Take That vier Konzerte in Deutschland: In Düsseldorf (am 15. Juni in der Mitsubishi Electric Halle), in Berlin (am 20. Juni im Tempodrom), in Hamburg (am 24. Juni im Stadtpark) und in Frankfurt (am 25. Juni in der Jahrhunderthalle). Anlässlich ihres 30-jährigen Bühnenbestehens macht die Band eine Welttournee.