Popstar der 80er : Eddie Money im Alter von 70 Jahren an Krebs gestorben

Eddie Money (Archivbild aus 2004). Foto: AP/JESSICA REILLY

Nashville Mit Hits wie „Two Tickets To Paradise“ und „Take Me Home Tonight“ wurde Eddie Money in den 80ern weltberühmt. Am Freitag starb der US-Sänger im Alter von 70 Jahren.

Money starb an Speiseröhrenkrebs. Das teilte seine Publizistin Cindy Ronzoni mit, die eine Erklärung seiner Familie veröffentlichte. Money starb demnach am Freitag in Los Angeles.

Der Musiker hatte in den 70er und 80er Jahren mit Hits wie „Two Tickets To Paradise“ und „Take Me Home Tonight“ seine beste Zeit, in der er mehrere Songs veröffentlichte, die es in die Top 40 der US-Verkaufscharts schafften.

(felt/dpa)