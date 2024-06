Hollywoodstar tritt bei Musikfestival auf Donots oder lieber Keanu Reeves bei Rock am Ring?

Spätestens seit ihrem legendären Grand Opening von Rock am Ring nach der Corona-Pause vor zwei Jahren haben Donots das Publikum auf ihrer Seite. Mehrere Zehntausend pilgern an diesem Samstag vor die Hauptbühne, um mit den Musikern die pure Eskalation zu erleben. Ein Auftritt bei Rock am Ring dürfe niemals „normal“ sein, sagt Sänger Ingo Knollmann gleich am Anfang des Konzertes – und er hält, was er verspricht. Dieses Mal tauchen zwar keine Toten-Hosen-Mitglieder auf der Bühne auf, dafür aber die Jungs der Antilopen Gang. Zu diesem Zeitpunkt herrscht vor der Hauptbühne aber bereits die pure Eskalation. Die Menschen singen bei „Calling“ lautstark mit, springen bei „Wake the dogs“ im Takt, bekommen bei „So long“ kollektiv Gänsehaut. Die Jungs aus Ibbenbüren liefern ab, wie nur wenige Bands vor ihnen bei Rock am Ring abgeliefert haben. Wer vorher noch überlegt hat, ob er lieber zu Dogstar gehen sollte, fühlt sich komplett bestätigt.