Symphoniker in der Tonhalle Düsseldorf Feines Doppelkonzert für Flöte und Oboe

Wer zwischen zwei Riesen steht, wirkt trotz Normalgröße oft lachhaft klein. Leicht hätte es Antonio Salieri so ergehen können, dessen eloquent-feines Doppelkonzert für Flöte und Oboe sich im jüngsten Sternzeichen-Konzert am Freitagabend in der Tonhalle zwischen Sinfonien von Franz Schubert und Ludwig van Beethoven wiederfindet.