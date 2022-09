Debütalbum und erste Show in Deutschland

Im August 2006 veröffentlichen „Sunrise Avenue“ ihr Debütalbum mit dem Titel „On The Way To Wonderland“ mit 15 Songs. Sie charten in Finnland auf Platz 2 und in Deutschland auf Platz 12 der Albumcharts. Mit ihrer ersten Platte schaffen sie es in Finnland und Deutschland zu Platinauszeichnungen.

Als das ZDF den Song „Fairytale Gone Bad“, der zu den erfolgreichsten Songs der Band gehört, als Hintergrundmusik für die Berichterstattung zur Tour de France nutzt, kommt die Band auch zu allgemeiner Bekanntheit in Deutschland. Im August 2006 spielen die Musiker im Kölner Underground ihre erste Show in Deutschland. Nur zwei Tage später stehen sie schon bei der Musikshow „The Dome“ auf der Bühne. Im März 2007 werden sie mit dem Emma-Award in der Kategorie „Beste Newcomer Band in Finnland“ ausgezeichnet.