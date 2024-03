Laut Studie Songtexte werden immer einfacher und selbstbezogener

Für die am Donnerstag in der Zeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlichte Studie untersuchten die Forscher, welche Gefühle in den Liedtexten zum Ausdruck kommen, wie viele verschiedene und komplizierte Wörter verwendet werden und wie oft diese wiederholt werden. „Über alle Genres hinweg hatten die Texte die Tendenz, einfacher zu werden und sich zu wiederholen“, sagt Studienautorin Eva Zangerle von der Universität Innsbruck. In der Rap-Musik sei die Zahl der wiederholten Zeilen am deutlichsten gestiegen.