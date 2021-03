„El Diablo“ : Kirche setzt Regierung in Zypern wegen angeblich „satanischem“ ESC-Song unter Druck

Der Streit um den Song „El Diablo“, den Sängerin Elena Tsagrinou beim diesjährigen Eurovision Song Contest präsentieren will, hat inzwischen die höchsten kirchlichen und politischen Kreise Zyperns erreicht. Die orthodoxe Kirche fordert die Regierung auf, das Lied zurückzuziehen.

Im Streit um den musikalischen Beitrag Zyperns beim Eurovision Song Contest haben sich nun auch die orthodoxe Kirche und die Regierung in dem Land zu Wort gemeldet. Der Song „El Diablo“ der Sängerin Elena Tsagrinou für den diesjährigen ESC steht in der Kritik, weil darin vom Teufel (El Diablo) die Rede ist.

In einer Mitteilung forderte die orthodoxe Kirche Zyperns die Regierung am Dienstagabend auf, den Song zurückzuziehen. Der Sprecher des zyprischen Präsidenten lehnte dies am Mittwochmorgen in einem Fernsehinterview ab. Eine Online-Petition gegen den Song haben mittlerweile mehr als 16 000 Menschen unterzeichnet.