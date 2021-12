Sänger Sting : „Waren die Zeiten jemals leicht?“

Persönlich

Vita Sting, geboren am 2. Oktober 1951 im britischen Wallsend on Tyne/Newcastle als Gordon Matthew Thomas Sumner, gründet 1977 die Band The Police, die mehrere Nummer-1-Alben herausbringt und sechs Grammys erhält. 1983 trennt sich die Band. Als Solo-Künstler veröffentlicht Sting 1985 „The Dream of the Blue Turtles“, das innerhalb eines Jahres dreifach Platin erhält. Das zweite Album „Nothing Like the Sun“ (mit „Englishman in New York“) zählt zu den wichtigsten Alben der 80er-Jahre. „The Bridge“ ist sein 14. Studioalbum.

Leinwand Sein Debüt als Schauspieler feiert er 1979 mit „Quadrophenia“. Eine seiner bekanntesten Rollen ist die des Feyd-Rautha Harkonnen in David Lynchs „Dune – der Wüstenplanet“ (1984). In „Stormy Monday“ (1987) ist Sting ein Jazzclub-Besitzer und in Guy Ritchies „Bube, Dame, König, Gras“ (1998) ein Kneipenwirt.

Privat Seit den 80ern engagiert sich Sting für Umweltschutzprojekte und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International. Er gründete die Rainforest Foundation und tritt bei Live-Aid-Konzerten auf.