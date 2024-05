„Still Kids“ New Kids On The Block veröffentlichen erstes Album seit elf Jahren

Lange vor NSYNC, den Backstreet Boys und auch Take That waren die New Kids On The Block die populärste Boygroup der Welt. Kreischende Teenies, wo immer Donnie Wahlberg, die Brüder Jordan und Jonathan Knight, Joey McIntyre und Danny Wood auftauchten. Die deutsche Jugendzeitschrift „Bravo“ enthielt zwischen 1988 und 1990 fast wöchentlich ein Poster der New Kids oder kurz NKOTB. In den USA toppten sie mit Hits wie „I'll Be Loving You (Forever)“, „Hangin' Tough“ und „Step By Step“ die Charts. Doch dann bleiben die Hits aus und die Gruppe löste sich 1994 auf.