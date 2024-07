Static-Roots-Festival Warum Americana glücklich macht

Macht Americana, dieser musikalische Stilmix aus Alternative Country, Folk, Bluegrass und Roots-Rock, glücklich? Würde man die Besucher des von Initiator Dietmar Leibecke fein kuratierten Static-Roots-Festivals in Oberhausen fragen, bekäme man wohl ein klares Ja als Antwort. Der eigens aus Kanada angereiste Moderator Jeff Robson behauptet sogar, durch das Festival vom traurigen Couchpotato zum glücklichsten Mensch der Welt geworden zu sein. Was einerseits ein netter Gag ist. Andererseits aber auch daran liegen mag, dass im Zentrum Altenberg zwei Tage lang eine Art Familienfest für Americana-Liebhaber gefeiert wird, bei dem sich Musikerinnen, Musiker und Gäste auf Augenhöhe begegnen. Nirgendwo sonst kann man in der Pause so entspannt im Biergarten vor der Halle mit seinem Lieblingsmusiker fachsimpeln. Und ja, das kann glücklich machen.