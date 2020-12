„It’s Christmas“ mit Jonas Kaufmann : Lizenz zum Strahlen

Startenor Jonas Kaufmann hat in diesem Jahr drei neue Platten vorgelegt, zuletzt ein Weihnachtsalbum. Am meisten liegen ihm heldische Töne.

Besonders gefragt ist der deutsche Tenor Jonas Kaufmann, der so viele Anfragen und Verpflichtungen hat, dass er sich die Rosinen herauspicken kann. Trotzdem ist der Künstler ungemein fleißig. In diesem Jahr hat er mehrere CDs vorgelegt, nicht nur eine tapfere, doch nicht spitzenmäßige Neuaufnahme mit Verdis „Otello“, sondern auch eine CD mit romantischen Liedern unter der Überschrift „Selige Stunde“.

Für den Hörer gestaltet sich die Hörstunde manchmal eher irdisch. Kaufmanns Stimme ist für kraftvolle Momente gemacht, doch gebietet sie nicht immer über die nötige Leichtigkeit, die er vor allem in leisen Höhen bräuchte. Die verrutschen ihm oft, springen weg, er kann sie nur mit Mühe in die Gesangslinie integrieren. Sobald Kaufmann ins Forte vordringt, ändern sich die Verhältnisse; dann klingt sein Organ schmelzend und verlockend. Aber ohne ein belkantisches Piano bleibt ein Defizit. Helmut Deutsch begleitet diskret.

Ebenfalls bei Sony ist soeben dann auch Kaufmanns Weihnachts-CD „It’s Christmas“ erschienen, die der Sänger sehr intelligent anlegt: Er verweilt nämlich meistens in der Mittellage, also der Komfortzone des Gesangs. Quälen muss er sich nicht. Die paar Spitzentöne, die er sich auferlegt (etwa das g in „Engel haben Himmelslieder“), werden bravourös gestemmt. Kaufmann, der Weihnachtsheld mit Lizenz zum Strahlen. Leider ist seine Intonation beim französischen „Entre le boeuf“ so zweifelhaft, als habe der Tonmeister dieses Lied verpennt.