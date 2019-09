Billie Eilish, Miley Cyrus und Co. : Musiker und Schauspieler wollen weltweit für Nachhaltigkeit auftreten

New York Mit gleichzeitigen Konzerten auf fünf Kontinenten will der Veranstalter „Global Citizen“ 2020 für die UN-Nachhaltigkeitsziele eintreten. Neben Musik-Stars wie Billie Eilish und Shawn Mendes sind auch Schauspieler wie Hugh Jackman und Idris Elba dabei.

Musiker wie Billie Eilish, Cyndi Lauper, Miley Cyrus und Shawn Mendes wollen im kommenden Jahr bei zeitgleichen Konzerten auf fünf Kontinenten für die UN-Nachhaltigkeitsziele werben. Bei den für den 26. September 2020 geplanten Veranstaltungen in New York, Lagos sowie noch festzulegenden Städten in Lateinamerika, Europa und Asien sollten auch Schauspieler wie Hugh Jackman, Idris Elba und Katie Holmes sowie Staats- und Regierungschefs auf der Bühne stehen, teilten die Veranstalter in der Nacht zum Freitag in New York mit.