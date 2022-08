Bekannt aus „Grease“ : Olivia Newton-John mit 73 Jahren gestorben

Olivia Newton-John bei einem Auftritt 2016 in Nashville. Foto: dpa/Evan Agostini

Nashville Die durch ihre Hauptrolle im Musical „Grease“ weltweit berühmt gewordene Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John ist gestorben. Sie sei „friedlich eingeschlafen“, heißt es in einer Mitteilung.

Newton-John wurde 73 Jahre alt, sie kämpfte seit rund 30 Jahren gegen Brustkrebs .Newton-John sei „friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben“, hieß es in der Erklärung von Ehemann John Easterling. Ihre Familie und ihre Freunde seien bei ihr gewesen.

In ihrer fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere machte die Künstlerin als Sängerin, Schauspielerin und auch Songwriterin von sich reden. Zu weltweitem Ruhm kam sie in der Rolle der Sandy im Musical „Grease“ an der Seite von John Travolta.