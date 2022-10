Liedtext : Das Sankt-Martin-Lied mit allen acht Strophen

2020 fallen die Martinszüge aufgrund von Corona leider aus. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Das Lied vom Sankt Martin ist bei den Martinszügen überall zu hören. Nur kennt kaum jemand die Strophen fünf bis acht. Im Folgenden der ganze Text, zitiert nach dem Neusser Liederbuch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

1. Strophe

Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind

sein Ross, das trug ihn fort geschwind

Sankt Martin ritt mit leichtem Mut

Sein Mantel deckt ihn warm und gut

2. Strophe

Im Schnee saß, im Schnee saß, im Schnee, da saß ein armer Mann

hatt' Kleider nicht, hatt' Lumpen an

Oh, helft mir doch in meiner Not

Sonst ist der bittre Frost mein Tod

3. Strophe

Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin zog die Zügel an

Sein Ross stand still beim armen Mann

Sankt Martin mit dem Schwerte teilt

den warmen Mantel unverweilt

Lesen Sie auch Bräuche rund um den Bischof von Tours : Sankt Martin – das müssen Sie wissen

4. Strophe

Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin gab den halben still

der Bettler rasch ihm danken will. Sankt Martin aber ritt in Eil hinweg mit seinem Mantelteil.

5. Strophe

Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin legt sich müd' zur Ruh

da tritt im Traum der Herr dazu

Er trägt des Mantels Stück als Kleid

sein Antlitz strahlet Lieblichkeit

6. Strophe

Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin sieht ihn staunend an,

der Herr zeigt ihm die Wege an

Er führt in seine Kirch' ihn ein,

und Martin will sein Jünger sein

7. Strophe

Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin wurde Priester gar

und diente fromm an dem Altar

Das ziert ihn wohl bis an das Grab,

zuletzt trug er den Bischofsstab

8. Strophe

Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin, o du Gottesmann,

nun höre unser Flehen an

O bitt' für uns in dieser Zeit

und führe uns zur Seligkeit

(pst/RPO)