„Spotify Wrapped“ Diese Sänger wurden 2023 weltweit am meisten gestreamt

In letztem Jahr noch Spitzenreiter schafft es der aus Puerto Rico stammende Musiker Bad Bunny in diesem Jahr „nur“ auf Rang zwei. Der 28-Jährige heißt mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio. Mit seinem Mix aus Latin Trap und Reggaeton führte er 2020, 2021 und 2022 die Spitze der Charts an.