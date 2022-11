„Spotify Wrapped“ 2022 Diese Sänger wurden am häufigsten gestreamt

Die Pop- und Country-Sängerin Taylor Swift belegt wie schon im Vorjahr Platz zwei der Spotify-Charts. Die 31-Jährige ist somit die meist gestreamte Künstlerin weltweit. 2022 war sie in den US-Charts mit zehn Songs gleichzeitig in der Top Ten vertreten und räumte bei den MTV EMAs in Düsseldorf ab.