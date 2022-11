Spotify-Rückblick Die meistgehörten Songs des Jahres in Deutschland und der Welt

Mit „Spotify Wrapped“ können Nutzerinnen und Nutzer des Streamingdienstes auch 2022 wieder auf ihre musikalischen Vorlieben zurückblicken: Welchen Song habe ich am häufigsten gehört und welches Genre hat mich dieses Jahr besonders begeistert? Doch auch ein allgemeines Fazit gibt die App her: Welche Songs waren in Deutschland und der Welt 2022 am erfolgreichsten? Alle Top-Songs im Überblick.