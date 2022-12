„Spotify Wrapped“ Diese Songs und Künstler wurden 2022 am häufigsten gestreamt

Rap dominiert dieses Jahr die Jahrescharts beim Streaminganbieter Spotify. So war der Hip-Hop-Musiker Luciano der meistgestreamte Künstler in Deutschland und veröffentlichte dort auch den meistgestreamten Song, wie Spotify am Mittwoch mitteilte. Der 28-Jährige stammt aus Bautzen und wuchs in Berlin auf. Er zählt zu den erfolgreichsten Musikern im deutschen Hip-Hop. Mit RAF Camora und Bonez MC sind auch Platz zwei und drei der meistgestreamten Künstler in Deutschland aus dem Hip-Hop-Bereich.