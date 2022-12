Spotify-Rückblick 2022 Diese Songs und Künstler wurden in NRW am meisten gehört

Köln · Auch für Nordrhein-Westfalen hat Spotify ausgewertet, was die Menschen am meisten gehört haben. Hip-Hop ist das dominierende Musikgenre, ein Ballermann-Hit taucht aber auch auf. Welche Künstler, Songs und Podcasts in NRW am häufigsten gestreamt wurden.

02.12.2022, 09:42 Uhr

11 Bilder Diese Künstler haben Menschen in NRW 2022 am häufigsten gestreamt 11 Bilder Foto: dpa/Fabian Sommer

Wer zurzeit in den sozialen Netzwerken wie Instagram unterwegs ist, hat es sicher schon mitbekommen. Der Musikstreaminganbieter Spotify hat seinen Jahresrückblick für 2022 veröffentlicht. Nun teilen die Nutzer fleißig, was sie persönlich im Jahr 2022 am meisten gehört haben, wer ihr Lieblingskünstler oder ihre Lieblingskünstlerin ist oder welcher Podcast sie durch dieses Jahr begleitet hat. Spotify veröffentlicht aber nicht nur die persönlichen Hitlisten, sondern gibt auch Preis, welche Musiker und Musikerinnen und welche Songs in Deutschland und der Welt am meisten gestreamt wurden. Auch für Nordrhein-Westfalen lässt sich das nachvollziehen. Und es fällt eines ganz besonders auf: Die Streaming-Musikwelt ist - zumindest in NRW - männlich. Keine einzige Künstlerin schafft es in die Top Ten, weder bei den Songs noch bei den Top Künstlern. Das Genre, das ist diesem Jahr die Top-Platzierungen dominiert, ist der Hip Hop. Bei den Podcasts steht „Gemischtes Hack“ Felix Lobrecht und Tommi Schmidt auf Platz eins. Außerdem finden sich in den Top Ten True-Crime-Podcasts und zwei Nachrichtensendungen. Hier die Liste: Gemischtes Hack Fest & Flauschig Hobbylos Mordlust Verbrechen Dick & Doof Baywatch Berlin LANZ & PRECHT Tagesschau in 100 Sekunden Die Nachrichten - Deutschlandfunk Auch für einzelne Städte hat Spotify auf Anfrage die Daten bereitgestellt. Hier geht es zu den Listen für: Köln

(zim)